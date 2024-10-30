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В Одесу із візитом прибула німецька міністерка з культури

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Одесу із візитом прибула німецька міністерка з культури
Пані Рот пройшлася вулицями історичного центру Одеси
фото: Олег Кіпер

Міністр культури запевнила, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну

Державна міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот відвідала Одесу. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пані Рот прошлася вулицями історичного центру Одеси та на власні очі побачила наслідки ворожих ударів по культурних об’єктах міста, зокрема пошкоджені Будинок вчених та Спасо-Преображенський собор, а також ознайомилася з культурою нашого регіону.

Пані Рот прошлася вулицями історичного центру Одеси
Пані Рот прошлася вулицями історичного центру Одеси
фото: Олег Кіпер

«Разом з міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколою Точицьким подякували за допомогу, яку ФРН надає Одещині та Україні», – зазначив Кіпер.

Пані Рот прошлася вулицями історичного центру Одеси
Пані Рот прошлася вулицями історичного центру Одеси
фото: Олег Кіпер

Міністр культури запевнила, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну. А для того, щоб українська культура була більш видимою і почутою в Німеччині, у січні в Берліні відкриється спільна виставка з Одеським музеєм західного та східного мистецтва.

Раніше федеральна міністерка культури Німеччини Клавдія Рот вкотре повторила поширену останнім часом і вельми популярну в певних західних колах мантру-тезу про принциповий розрив між культурою та політикою. 

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Теги: Німеччина культура виставка будинок собор

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