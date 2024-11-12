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Через ДТП на окружній ускладнений рух у напрямку Столичного шосе

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Через ДТП на окружній ускладнений рух у напрямку Столичного шосе
фото: пресслужба поліції

За попередньою інформацією постраждалі

Сьогодні зранку, 12 листопада, у Києві на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка трапилося моторошне ДТП. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 

За попередньою інформацією від очевидців аварії є постраждалі, яких в невідомому стані госпіталізували до лікарні.

В патрульній поліції Києва підтвердили факт ДТП та додали, що наразі рух транспорту ускладнений в напрямку Столичного шосе.

«У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка, рух транспорту ускладнений в напрямку Столичного шосе. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

Більше деталей стосовно інциденту від офіційних джерел поки не надходило.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва водій вантажівки DAF, не пропустивши пішохода на нерегульованому переході, збив жінку. Водію повідомлено про підозру. 

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Теги: ДТП аварія поліція

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