Внаслідок ДТП, 49-річна потерпіла загинула на місці події

На Обухівщині водій скоїв смертельний наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Про це повідомляє поліція Київщини.

Як стало відомо, вчора, 21 жовтня, близько 19:45 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Знам’янка трапилася аварія.

Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний водій автомобіля Renault, рухаючись у крайній правій смузі, скоїв наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Внаслідок ДТП, 49-річна потерпіла загинула на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Унаслідок ДТП в Солом’янському районі, де вантажівка вʼїхала в маршрутку, загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано.