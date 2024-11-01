Водойми Київщини поповнилися 19 тоннами риби

Найбільше риби було випущено у Канівське водосховище

У жовтні цього року у Київській області було випущено у річки, ставки та озера понад 19 тонн риби. За зариблення відповідали представники Київського рибоохоронного патруля, які ретельно контролювали процес.

Найбільше риби було випущено у Канівське водосховище біля міста Ржищів, на Обухівщині. Водосховище поповнилося 17 667,06 кг риби, а це понад 64 тисячі екземплярів. Зариблення включало кілька видів риб, які мають важливу роль у відновленні екосистеми водойми.

Товстолоб (дволітка) – 8 961,56 кг (28 540 екземплярів), середня вага одного екземпляра – 314 г.

Короп (дволітка) – 4 352,60 кг (21 763 екземплярів), середня вага – 200 г.

Білий амур (дволітка) – 4 352,90 кг (14 543 екземплярів), середня вага – 300 г.

Зариблення профінансували коштами підприємств, які проводять роботи на землях водного фонду.

Лобачівське водосховище поповнилося 1 463 кг риби (13 700 екземплярів). Обрали також коропа, товстолоба та білого амура (дволітки).

Товстолоб та білий амур, відіграють важливу роль у підтримці чистоти води, оскільки вони живляться фітопланктоном і сприяють зниженню рівня забруднення водойм.

Раніше повідомлялося, Київський рибоохоронний патруль виявлятиме порушників правил рибальства за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як зазначається, за допомогою дронів типу DJI 2S рибоохоронці зможуть здійснювати польоти на висоті до 100 м і контролювати території до 18 км у радіусі.