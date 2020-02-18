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    Новини

    Аварії залишили без води частину киян (адреси)

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    Аварії залишили без води частину киян (адреси)

    Через аварії відключено водопостачання у будинках на п'яти вулицях Києва

    У вівторок, 18 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Януша Корчака, 61/8
    • Салютний проїзд, 5
    • вул. Почайнинська, 57-59
    • вул. Ямська, 1, 29, 6/31, 33
    • вул. Казимира Малевича, 40

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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