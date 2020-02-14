День закоханих без води: аварії сталися на шести вулицях Києва
Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання
Сьогодні, 14 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Євгена Коновальця, 7/9
- вул. Предславинська, 30
- вул. Януша Корчака, 61, 63
- вул. Миколи Юнкерова, 48
- вул. Михайла Драгоманова, 23, 23А, 23Б
- Салютний проїзд, 5
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій