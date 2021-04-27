«Київтеплоенерго» похвалилося новинками свого автопарку (фото)

У березні підприємство отримало сім спеціалізованих аварійно-відновлювальних машин

Цього року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» поповнило парк спецтехніки для усунення пошкоджень на теплових мережах. За рахунок коштів інвестиційної програми підприємства 2020 року придбані сім нових автомобілів швидкого реагування марки Isuzu. Один автомобіль вміщує понад 100 одиниць устаткування, зокрема: електричне, газорізальне, зварювальне, переносний генератор, аварійне освітлення, захисне обладнання тощо.

Як повідомляє «Київтеплоенерго», в режимі 24/7 у всіх районах міста працюють 35 аварійних бригад (1130 співробітників). Щодоби вони усувають у середньому 30-40 пошкоджень.

Окрім 7 спеціалізованих аварійно-відновлювальних машин, які підприємство отримало в березні, цього року «Київтеплоенерго» отримало три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну діагностичну лабораторію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нова спецтехніка дасть змогу підвищити мобільність аварійних бригад і скоротити терміни усунення пошкоджень тепломереж. Автомобілі, які передано до районних підрозділів підприємства, вже працюють над усуненням аварійних ситуацій.

«Із переходом системи теплопостачання Києва у безпосереднє муніципальне управління розпочата його комплексна модернізація, у тому числі – посилюємо автопарк. Загалом, починаючи з 2018 року, «Київтеплоенерго» вдалося оновити понад 30% парку спецтехніки: столичну систему тепломереж сьогодні обслуговує близько 350 одиниць спецтранспорту. Як результат – в опалювальному сезоні 2020/2021 бригади «Київтеплоенерго» усували пошкодження трубопроводів і відновлювали теплопостачання клієнтам менше ніж за добу. Тільки у 2020 році автопарк підприємства збільшився на 23 спецмашини. Ще 7 отримали цьогоріч у березні. Спецавтомобілі розроблені саме для потреб Києва з урахуванням особливостей його трафіку та теплової інфраструктури. Нова техніка – це ще один крок до підвищення ефективності столичної теплоенергетики і досягнення рівня європейських стандартів у наданні послуг киянам», – зазначив директор КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд.

Київська система тепломереж є однією з найбільших у Європі. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. За два попередні роки «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 270 км зношених трубопроводів, замінивши їх на нові, попередньо ізольовані.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знайшла порушення в діяльності комунального підприємства «Київтеплоенерго» і оштрафувала на понад 300 тис. грн.