Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)

Для забезпечення електроенергією залучено автомобіль КрАЗ з генератором

Рятувальники надали допомогу мешканцям трьох будинків на час відсутності електроенергії

У середу, 13 січня, пізно ввечері в мікрорайоні Сосновий міста Обухів сталося пошкодження електрокабеля. У зв’язку з цим у трьох житлових дев’ятиповерхових будинках, в яких 750 квартир, відключено електропостачання, водопостачання та вийшла з ладу опалювальна система. Повідомлення про це надійшло о 22:08 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події виїхали перший заступник міського голови Обухова Анатолій Верещак, начальник Обухівського РС ДСНС України у Київській області Олександр Головач, слідчо-оперативна група поліції, ремонтні бригади.

Для забезпечення електроенергією залучено автомобіль КрАЗ з генератором потужністю 150 кВт.

Станом на 03:21 14 січня було підключено генератор до електромережі житлових будинків, відновлено водопостачання та електропостачання.

Працівниками Київської пересувної механізованої колони №2 планується проведення ремонтних робіт пошкодженого кабелю.

Організовано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.