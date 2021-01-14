  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)

    • Розсилка
    Для забезпечення електроенергією залучено автомобіль КрАЗ з генератором&nbsp; - Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)
    Для забезпечення електроенергією залучено автомобіль КрАЗ з генератором 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники надали допомогу мешканцям трьох будинків на час відсутності електроенергії

    У середу, 13 січня, пізно ввечері в мікрорайоні Сосновий міста Обухів сталося пошкодження електрокабеля. У зв’язку з цим у трьох житлових дев’ятиповерхових будинках, в яких 750 квартир, відключено електропостачання, водопостачання та вийшла з ладу опалювальна система. Повідомлення про це надійшло о 22:08 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхали перший заступник міського голови Обухова Анатолій Верещак, начальник Обухівського РС ДСНС України у Київській області Олександр Головач, слідчо-оперативна група поліції, ремонтні бригади.

    Для забезпечення електроенергією залучено автомобіль КрАЗ з генератором потужністю 150 кВт.

    Станом на 03:21 14 січня було підключено генератор до електромережі житлових будинків, відновлено водопостачання та електропостачання.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)
    Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)
    Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)
    Аварія залишила без світла, тепла й води три багатоповерхівки під Києвом (фото, відео)

    Працівниками Київської пересувної механізованої колони №2 планується проведення ремонтних робіт пошкодженого кабелю.

    Організовано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Теги: ДСНС електроенергія опалення Київщина аварія рятувальники водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies