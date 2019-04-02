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    Аварію на тепломережі в центрі Києва ліквідовано: ремонт не припинявся і вночі

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    Аварію на тепломережі в центрі Києва ліквідовано: ремонт не припинявся і вночі

    «Київтеплоенерго» відновлює подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання до будівель

    Станом на ранок вівторка, 2 квітня, аварійні пошкодження на тепломережі за адресами вул. Ділова, 3 і провулок К. Гордієнка, 2а ліквідовані. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    «Аварійно-відновлювальні бригади працювали у цілодобовому режимі, тому ремонтні роботи вдалося завершити раніше запланованого терміну», - зазначається у повідомленні.

    Наразі працівники КП «Київтеплоенерго» разом із представниками керуючих компаній відновлюють подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання до будівель.

    Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

    У зв’язку з цим у Печерському районі без тепла і гарячої води залишилося 144 будівлі.

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