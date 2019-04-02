Аварію на тепломережі в центрі Києва ліквідовано: ремонт не припинявся і вночі



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«Київтеплоенерго» відновлює подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання до будівель

Станом на ранок вівторка, 2 квітня, аварійні пошкодження на тепломережі за адресами вул. Ділова, 3 і провулок К. Гордієнка, 2а ліквідовані. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

«Аварійно-відновлювальні бригади працювали у цілодобовому режимі, тому ремонтні роботи вдалося завершити раніше запланованого терміну», - зазначається у повідомленні.

Наразі працівники КП «Київтеплоенерго» разом із представниками керуючих компаній відновлюють подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання до будівель.

Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

У зв’язку з цим у Печерському районі без тепла і гарячої води залишилося 144 будівлі.