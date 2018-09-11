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    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)

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    Капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку - Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Фото: Київавтодор
    Капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку

    Роботи з ремонту мосту Метро через Русанівську протоку ведуться цілодобово

    Дорожники цілодобово ведуть роботи з ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «У цілодобовому режимі тривають роботи з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку: дорожники продовжують роботи з розбирання мостового полотна», - йдеться в повідомленні.

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    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Автодорівці і вдень, і вночі ремонтують міст Метро (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо,  8 вересня розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку.

    Раніше повідомлялося, що у вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

    В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

    Нагадаємо, співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

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