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    Новини

    Автодорівці показали, як розчищають Київ від снігу (відео)

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    Дорожники приділяють окрему увагу тротуарам - Автодорівці показали, як розчищають Київ від снігу (відео)
    Дорожники приділяють окрему увагу тротуарам
    Фото: Київавтодор

    На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки

    Комунальники «Київавтодору» працюють на вулично-дорожній мережі столиці, розчищаючи дороги та тротуари від снігу.

    На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки.

    «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.

    Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.

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