Автодорівці показали, як розчищають Київ від снігу (відео)
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Дорожники приділяють окрему увагу тротуарам
Фото: Київавтодор
На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки
Комунальники «Київавтодору» працюють на вулично-дорожній мережі столиці, розчищаючи дороги та тротуари від снігу.
На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки.
«Київавтодор» звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.