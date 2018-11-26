Автодорівці показали, як розчищають Київ від снігу (відео)



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Дорожники приділяють окрему увагу тротуарам Фото: Київавтодор

На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки

Комунальники «Київавтодору» працюють на вулично-дорожній мережі столиці, розчищаючи дороги та тротуари від снігу.

На дороги міста вийшло до 352 одиниць спецтехніки.

«Київавтодор» звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Нагадаємо також, що в’їзд у Київ великогабаритного транспорту закрито зранку 26 листопада через погіршення погодних умов.