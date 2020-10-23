«Багато бруду й маніпуляцій»: Кличко закликав поліцію забезпечити законність у день виборів



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Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що вибори мають відбутися демократично та прозоро

25 жовтня громадський порядок у Києві охоронятимуть близько 8 тисяч поліцейських

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців забезпечити правопорядок та законність у день місцевих виборів 25 жовтня та під час підрахунку голосів. Про це він заявив під час онлайн-пресконференції.

«Вибори мають відбутися демократично і прозоро! Без порушень та фальсифікацій! Це дуже важливо! Бо багато бруду, маніпуляцій і провокацій було під час виборчої кампанії, на жаль», - наголосив Кличко.

За його словами, місто також продовжує робити все можливе, аби мешканці столиці змогли безпечно і законно зробити свій вибір на місцевих виборах 25 жовтня.

Він нагадав, що всі дільниці забезпечені необхідними дезінфікуючими засобами та засобами захисту. Місто виділило на це 1,3 млн гривень.

Також створили резерв захисних костюмів для членів дільничних виборчих комісій, які будуть виїжджати до тих, хто голосує вдома.

Кличко зазначив, що громадський порядок у Києві під час виборів охоронятимуть близько 8 тисяч поліцейських, із них 4,5 тисячі — безпосередньо на виборчих дільницях. Також у патрулюванні в парках, скверах та на вокзалах поліцейським допомагатиме Муніципальна охорона.

«Крім того, на випадок повідомлень про замінювання дільниць 25 жовтня у столиці чергуватимуть 12 груп вибухотехніків. А також -100 бригад швидкої допомоги», - додав Кличко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення в день виборів.