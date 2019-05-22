Банний день перенесли: з миттям Стелли Незалежності виникли труднощі
-
Розсилка
Миття монументу розпочнеться у четвер
Соціальну акцію CLEAN DAY, в рамках якої відбудеться миття Стелли Незалежності у центрі Києва, перенесено на четвер, 23 травня.
Як повідомляв «Главком», акція мала розпочатися сьогодні о 12:00.
Але в організаторів виникли складності з доставкою техніки на Майдан Незалежності й організацією всього процесу.
«Акцію перенесли на четвер о 10:00», – повідомили «Сьогодні» в Шевченківській райдержадміністрації.
Для миття планують залучити пожежну машину з підйомником і апаратом високого тиску, що дозволить швидко очистити стелу від бруду і пилу. Також будуть застосовані миючі засоби, щоб відмити пам'ятник і колону від пташиних слідів і голубиного посліду. У Шевченківській РДА зазначають, що Стеллу Незалежності не мили дуже давно і там ще залишилися пам'ятні написи періоду революційних подій 2013-2014 років. Чи будуть їх змивати, в Шевченківській РДА не змогли відповісти, мовляв, вирішує компанія, яка погодилася безкоштовно помити пам'ятник.
Нагадаємо, організаторами проекту виступили Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація та сервісна компанія «Інвайт».
Зважаючи на розміри монументу, а також інтенсивність та види забруднень, очисні роботи в рамках CLEAN DAY планувалися 22, 23 та 24 травня.