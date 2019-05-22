Банний день перенесли: з миттям Стелли Незалежності виникли труднощі



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Миття монументу розпочнеться у четвер

Соціальну акцію CLEAN DAY, в рамках якої відбудеться миття Стелли Незалежності у центрі Києва, перенесено на четвер, 23 травня.

Як повідомляв «Главком», акція мала розпочатися сьогодні о 12:00.

Але в організаторів виникли складності з доставкою техніки на Майдан Незалежності й організацією всього процесу.

«Акцію перенесли на четвер о 10:00», – повідомили «Сьогодні» в Шевченківській райдержадміністрації.

Для миття планують залучити пожежну машину з підйомником і апаратом високого тиску, що дозволить швидко очистити стелу від бруду і пилу. Також будуть застосовані миючі засоби, щоб відмити пам'ятник і колону від пташиних слідів і голубиного посліду. У Шевченківській РДА зазначають, що Стеллу Незалежності не мили дуже давно і там ще залишилися пам'ятні написи періоду революційних подій 2013-2014 років. Чи будуть їх змивати, в Шевченківській РДА не змогли відповісти, мовляв, вирішує компанія, яка погодилася безкоштовно помити пам'ятник.

Нагадаємо, організаторами проекту виступили Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація та сервісна компанія «Інвайт».

Зважаючи на розміри монументу, а також інтенсивність та види забруднень, очисні роботи в рамках CLEAN DAY планувалися 22, 23 та 24 травня.

Архітектурний ансамбль Стелли Незалежності - 52-метрова колона, увінчана фігурою дівчини Оранти в українському національному костюмі з калиновою гілкою в руках. Загальна висота монументу - 62 метри. Колона облицьована білим італійським мармуром. Розташована колона на постаменті з білого граніту у вигляді християнського храму в стилі українського бароко, прототипом якого є Брама Заборовського. Окремі елементи скульптури - калинова гілка, орнамент на одязі і стрічках вінка покриті золотом. Маса скульптури з литої бронзи - близько 20 тонн.



