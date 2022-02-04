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    Монумент «Батьківщина-Мати» засяє сьогодні національними кольорами

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    Фотографів запрошують взяти участь у челенджі, під час якого потрібно опублікувати найкраще фото підсвіченої &laquo;Батьківщини-Матері&raquo; - Монумент «Батьківщина-Мати» засяє сьогодні національними кольорами
    Фотографів запрошують взяти участь у челенджі, під час якого потрібно опублікувати найкраще фото підсвіченої «Батьківщини-Матері»
    фото пресслужба міністерства

    Підсвітка працюватиме чотири години: з 19 до 23:00

    Найвищий монумент України «Батьківщина-Мати», що у Києві, сьогодні засвітиться кольорами державного прапора. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

    Підсвітка працюватиме чотири години: з 19 до 23:00. У такий спосіб Музей історії України у Другій світовій війні нагадує світові, що наша країна не вперше бореться за свою незалежність.

    Повідомляється, що фотографів запрошують взяти участь у челенджі, під час якого потрібно опублікувати найкраще фото підсвіченої «Батьківщини-Матері».

    «Запрошуємо фотографів взяти участь у челенджі! Сфотографуйте підсвічену у національні кольори «Батьківщину-мати» з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом. Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною», – описують умови участі в челенджі в дописі.

    У дописі також зазначається, що переможця планують обрати рандомно, за допомогою спеціальної програми.

    Раніше повідомлялося, що кияни запропонували перетворити статую «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах на статую архистратига Михаїла.

    Теги: Київ книги конкурс музей
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    Монумент «Батьківщина-Мати» засяє сьогодні національними кольорами