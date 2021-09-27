ФСБ заявила про затримання п'ятьох неонацистів із портретами Бандери

П’ятеро жителів Уфи 2001-2003 років народження є учасниками неонацистського угруповання та готували теракт, заявили в ФСБ

Російські силовики заявили, що запобігли теракту у будівлі правоохоронної служби

Російські силовики заявили, що запобігли теракту у будівлі правоохоронної служби та затримали членів неонацистського угруповання. У них нібито вилучили вибухівку, а також портрети лідера ОУН Степана Бандери та ватажків Третього Рейху, повідомили у пресслужбі ФСБ.

Зазначається, що серед затриманих – п’ятеро жителів Уфи 2001-2003 років народження. Вони, за даними ФСБ, є учасниками неонацистського угруповання та готували теракт.

«Під час невідкладних слідчих дій за адресами їх проживання та в обладнаній у закинутій будівлі схованці вилучені: готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, саморобна вибухова речовина і компоненти для її синтезу, дев’ять одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, націоналіста Степана Бандери і націоналістична атрибутика», – йдеться в повідомленні.

Затриманих взяли під варту.

Зараз Слідчий комітет РФ відкрив кримінальні провадження за ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (Приготування до терористичного акту), 205.3 (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), 223-1 (Незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу Росії.

До слова, Україна передасть Інтерполу дані про російських бойовиків, які воювали на Донбасі.