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    ФСБ заявила про затримання п'ятьох неонацистів із портретами Бандери

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    П&rsquo;ятеро жителів Уфи 2001-2003 років народження є учасниками неонацистського угруповання та&nbsp;готували теракт, заявили в ФСБ - ФСБ заявила про затримання п'ятьох неонацистів із портретами Бандери

    П’ятеро жителів Уфи 2001-2003 років народження є учасниками неонацистського угруповання та готували теракт, заявили в ФСБ

    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Російські силовики заявили, що запобігли теракту у будівлі правоохоронної служби

    Російські силовики заявили, що запобігли теракту у будівлі правоохоронної служби та затримали членів неонацистського угруповання. У них нібито вилучили вибухівку, а також портрети лідера ОУН Степана Бандери та ватажків Третього Рейху, повідомили у пресслужбі ФСБ.

    Зазначається, що серед затриманих – п’ятеро жителів Уфи 2001-2003 років народження. Вони, за даними ФСБ, є учасниками неонацистського угруповання та готували теракт.

    «Під час невідкладних слідчих дій за адресами їх проживання та в обладнаній у закинутій будівлі схованці вилучені: готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, саморобна вибухова речовина і компоненти для її синтезу, дев’ять одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, націоналіста Степана Бандери і націоналістична атрибутика», – йдеться в повідомленні.

    Затриманих взяли під варту.

    Зараз Слідчий комітет РФ відкрив кримінальні провадження за ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (Приготування до терористичного акту), 205.3 (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), 223-1 (Незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу Росії.

    До слова, Україна передасть Інтерполу дані про російських бойовиків, які воювали на Донбасі.

    Теги: Росія ФСБ ОУН-УПА арешт Степан Бандера
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    ФСБ заявила про затримання п'ятьох неонацистів із портретами Бандери