Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві

У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи

У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи

«Лівобережна» має логічну назву, яка пов'язана з її розташуванням, – це перша лівобережна станція Київського метрополітену

Станцію Святошинсько-Броварської лінії метро в Києві «Лівобережна» відкрили для пасажирів 6 листопада 1960 року. Спочатку її вестибюлі були маленькими, а місцевість до річки Дніпро – не забудована.

Як повідомив портал 44, завдяки реконструкції, яку провели у 1976 році, вона має ліпшу пропускну здатність.

Станція є відкритою та естакадною. Таких у місті всього дві. Якщо у «Дніпра» дві берегові платформи, то «Лівобережна» – острівна. Довжина платформи – рівно 100 метрів, ширина становить 8 метрів, а розташована вона на висоті 7 метрів.

Ескіз станції. Фото: tov-tob.livejournal

Архітекторами «Лівобережної» були Ігор Масленков та Вольдемар Богдановський. Вестибюлі проєктувала Тамара Целіковська, а розробка реконструкції належить Наталі Чуприні.

Спочатку обидва вестибюлі станції були зовсім невеликими.

У 1976 році до входів були прибудовані великі вестибюлі.

У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи. Через ці роботи вона тимчасово працювала в обмеженому режимі.

Замість дерев та будиночків з'явилися багатоповерхівки і ТРЦ.

Місцевість лівіше від лінії метро зараз також практично повністю забудована.

«Лівобережна» має логічну назву, яка пов'язана з її розташуванням, – це перша лівобережна станція Київського метрополітену. Після правобережного «Дніпра» та острівного «Гідропарку», станція розташована вже на лівому березі. Проєктна назва – «Микільська Слобідка».