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    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві

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    У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи - Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи
    Фото: wikipedia.org

    «Лівобережна» має логічну назву, яка пов'язана з її розташуванням, – це перша лівобережна станція Київського метрополітену

    Станцію Святошинсько-Броварської лінії метро в Києві «Лівобережна» відкрили для пасажирів 6 листопада 1960 року. Спочатку її вестибюлі були маленькими, а місцевість до річки Дніпро – не забудована.

    Як повідомив портал 44, завдяки реконструкції, яку провели у 1976 році, вона має ліпшу пропускну здатність.

    Станція є відкритою та естакадною. Таких у місті всього дві. Якщо у «Дніпра» дві берегові платформи, то «Лівобережна» – острівна. Довжина платформи – рівно 100 метрів, ширина становить 8 метрів, а розташована вона на висоті 7 метрів.

    Ескіз станції. Фото: tov-tob.livejournal
    Ескіз станції. Фото: tov-tob.livejournal

    Архітекторами «Лівобережної» були Ігор Масленков та Вольдемар Богдановський. Вестибюлі проєктувала Тамара Целіковська, а розробка реконструкції належить Наталі Чуприні.

    Спочатку обидва вестибюлі станції були зовсім невеликими.

    У 1976 році до входів були прибудовані великі вестибюлі.

    У 2017 році на станції було проведено ремонт вестибюлів та платформи. Через ці роботи вона тимчасово працювала в обмеженому режимі.

    Замість дерев та будиночків з'явилися багатоповерхівки і ТРЦ.

    Місцевість лівіше від лінії метро зараз також практично повністю забудована.

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    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві
    Фото: tov-tob.livejournal

    «Лівобережна» має логічну назву, яка пов'язана з її розташуванням, – це перша лівобережна станція Київського метрополітену. Після правобережного «Дніпра» та острівного «Гідропарку», станція розташована вже на лівому березі. Проєктна назва – «Микільська Слобідка».

    Теги: метро Дніпро ремонт
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    Без кіосків і новобудов: у мережі показали унікальні фото станції «Лівобережна» в Києві