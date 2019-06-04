«Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)



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Біля МВС 4 червня зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Фото Олександри Жаркової

Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві ввечері у вівторок, 4 червня, проходить акція протесту «Безкарність вбиває».

Біля МВС зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Поруч із будівлею МВС встановили колонку та ввімкнули дитячу колискову. Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки.

На місці вже перебуває понад сотня учасників акції, люди постійно прибувають. Наразі обстановка спокійна.

Раніше відповідні акції протесту анонсували у різних містах по всій Україні. У Переяслав-Хмельницькому, де сталось вбивство 5-річної дитини, також запланований протест.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.