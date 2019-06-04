«Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
Біля МВС 4 червня зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому
Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві ввечері у вівторок, 4 червня, проходить акція протесту «Безкарність вбиває».
Біля МВС зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
Поруч із будівлею МВС встановили колонку та ввімкнули дитячу колискову. Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки.
На місці вже перебуває понад сотня учасників акції, люди постійно прибувають. Наразі обстановка спокійна.
Раніше відповідні акції протесту анонсували у різних містах по всій Україні. У Переяслав-Хмельницькому, де сталось вбивство 5-річної дитини, також запланований протест.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.
4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.