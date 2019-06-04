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    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)

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    <p>Біля МВС 4 червня зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому</p> - «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)

    Біля МВС 4 червня зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому

    Фото Олександри Жаркової

    Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки

    Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві ввечері у вівторок, 4 червня, проходить акція протесту «Безкарність вбиває».

    Біля МВС зібралися протестувальники, які вимагають жорсткої реакції міністерства на вбивство хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

    Поруч із будівлею МВС встановили колонку та ввімкнули дитячу колискову. Люди зносять до входу в міністерство фото вбитого хлопчика з Переяслав-Хмельницького, дитячі іграшки та свічки.

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    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
    «Безкарність вбиває». Біля МВС проходить акція протесту (фото, відео)
    Фото Олександри Жаркової

    На місці вже перебуває понад сотня учасників акції, люди постійно прибувають. Наразі обстановка спокійна.

    Раніше відповідні акції протесту анонсували у різних містах по всій Україні. У Переяслав-Хмельницькому, де сталось вбивство 5-річної дитини, також запланований протест.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

     Читайте також: Поліцейський убив дитину. Світовий досвід покарання 
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    Національна поліція України МВС суд Арсен Аваков вбивство Київщина Сергій Князєв
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