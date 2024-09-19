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Вночі окупанти атакували Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вночі окупанти атакували Київщину
Київщину атакували ворожі дрони
фото ілюстративне

Наразі про наслідки атаки не повідомляється

У ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. Системи ППО працювала двічі. Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Близько двох годин в області було оголошено повітряну тривогу. За інформацією КОВА, було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

«У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – закликали в адміністрації.

Вдруге повітряну тривогу було оголошено о 4:27. «У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – повідомили в КОВА.

Наразі про наслідки атаки не повідомляється. 

До відома, близько опівночі, 19 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста.Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність. За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теги: пожежа окупанти озброєння системи ППО Київщина дрон війна

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