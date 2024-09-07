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Іран прокоментував повідомлення про поставку балістичних ракет у Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Іран прокоментував повідомлення про поставку балістичних ракет у Росію
Іранська місія закликала припинити передачу зброї будь-якій із воюючих сторін
фото з відкритих джерел

Іранці роблять вигляд, що ніяк не допомагають Росії

Іран відкинув звинувачення у поставках своїх балістичних ракет до Росії. Відповідну заяву іранської місії при ООН розповсюдило агентство IRNA.

«Позиція Ірану щодо українського конфлікту залишається незмінною. Іран вважає надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню, нелюдським», – ідеться у заяві.

Іранська місія також закликала припинити передачу зброї будь-якій із воюючих сторін.

«Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт», – наголосили іранські дипломати.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності. 

Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет. 

Уже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.  Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

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Теги: конфлікт санкції земля балістичні ракети Іран росія

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