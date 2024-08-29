Намагався підкупити прикордонників: правоохоронці зупинили ще одну схему для ухилянтів

34-річний підозрюваний на власному авто доставляв чоловіків призовного віку до кордону із Республікою Молдова

Правоохоронці Вінничинни затримали жителя Тульчинського району, який у месенджерах підшукував чоловіків, які хотіли незаконного виїхати з країни. Надалі на власному вантажному авто доставляв їх до кордону з Республікою Молдова, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

34-річний підозрюваний на власному авто доставляв чоловіків призовного віку до кордону із Республікою Молдова, щоб вони могли потрапити до сусідньої країни поза межами офіційного пункту пропуску. Аби реалізувати схему зловмисник пропонував прикордонникам неправомірну вигоду за сприяння у незаконному перетині меж України.

Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Під час реалізації оперативної інформації поліцейські встановили, що фігурант пропонував прикордонниками хабар аби останні незаконно їх пропустили та проінформували про маршрути піших патрулів своїх колег.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі слідчого управління повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.