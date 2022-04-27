Білецький назвав умову, за якої росіяни знову можуть сунутися на Київ

Рашисти можуть сунутися знову на Київ, якщо досягнуть успіху у східних і південних регіонах

Командир полку «Азов» вважає, що українцям не можна в жодному разі розслаблятися, адже війна триває

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що головна мета росіян – це знищення української державності, а без Києва ця мета несерйозна і неможлива. У інтерв'ю виданню LB.ua він не виключив, що якщо рашисти досягнуть успіху в напрямку Маріуполя, а потім у битві за Донбас, Харків або Миколаїв, то є віригідність їхнього нового наступу на Київ чи Одесу.

«Зараз росіяни – це чітко прослідковується за даними розвідки – ухвалили рішення, так би мовити, їсти стільки, брати такі кусні, які, як вони вважають, можуть проковтнути. Раптовий напад на всіх напрямках, крім сорому і врат, нічого їм не дасть. Відповідно, вони планують локальну, але масштабну стратегічну операцію на Донбасі. Після цього другим районом розглядають можливість атаки Миколаєва або Харкова. Після перемог у цих містах вони планують гіпотетично або Київ, або Одесу. Знову ж таки, порядок може змінюватися», – сказав він.

За його словами, будь-яке планування має, як мінімум, три варіанти дій, і рішення ухвалюють за результатами не/успіху.

«Тобто говорити, що вони мають чіткий план: завтра – Донбас, післязавтра – Харків, потім – Київ – умовно кажучи, не можна. Є гіпотетичний план, варіативність гіпотетичних планів», – сказав перший командир полку «Азов».

Водночас Білецький наголосив, що не можна в жодному разі розслаблятися, адже війна все це триває.

«У багатьох містах є таке відчуття, що війна фактично закінчилася, виграна тощо. Запорізька, Харківська, Донецька область (де значна кількість населених пунктів окупована, – ред.) – це така сама Україна, як і Сумська або Київська області. Відчуття відрубності, хати скраю, яке в нас на деякий час зникло, не має з’явитися знову. Воно погане і нам не потрібне», – пояснив він.

Білецький додав, що в Україні є території, які окуповані уже вісім років, і про них теж не треба забувати. Засновник «Азову» зауважив, що війна не закінчилася, а для того, щоб вона не поверталася на Київщину, нам треба вигравати її на сході.

Нагадаємо, раніше українська розвідка зробила схожу заяву щодо нових спроб наступу армії РФ на Київ. Військовий експерт Олег Жданов так само акцентував, що це можливо тільки за однієї умови – якщо в окупантів будуть якісь успіхи на Донбасі.

Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ймовірність повернення російських окупантів до Києва – 1%, але від Кремля можна очікувати й такого ідіотизму.