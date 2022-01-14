За рік кияни отримали неякісних комунальних послуг майже на 50 млн грн

За неналежно надані послуги з опалення та гарячого водопостачання проведено перерахунки на 1,374 млн грн

Комунальники здійснили перерахунок щодо неналежно наданих послуг

У 2021 році комунальні служби перерахували киянам за неякісно надані послуги 47,3 млн грн. Про це свідчать підсумкові дані роботи житлово-комунальної інспекції міста Києва (управління самоврядного контролю Київської міської державної адміністрації), повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, перерахунок був виконаний компаніями, що здійснюють обслуговування будинків та прибудинкових територій у частині прибирання місць загального користування та прибирання дворів, а також технічного обслуговування ліфтів.

Усього проведено понад 2 тис. планових контрольних заходів та 618 позапланових контрольних заходів за зверненнями громадян.

За зверненнями громадян щодо неналежно наданих послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання та результатами контрольних заходів виконавцями послуг проведено перерахунки на загальну суму 1,374 млн грн.

«Однак у питанні перерахунку за послугу опалення необхідно враховувати всі технічні фактори, зокрема, і стан помешкань та відсутність втручання в будинкову систему теплопостачання з боку мешканців. Оскільки часто комунальні та інші служби фіксують випадки збільшення опалювальної площі квартири, винесення систем опалення на балкони тощо. Це розбалансовує систему будинку і призводить до того, що в одних помешканнях тепла недостатньо, а в інших – надміру», – йдеться в повідомленні КМДА.

Інспектори управління моніторять звернення, що надходять до виконавців послуг через Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ – 1557, а також на сторінку підрозділу у соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі.

В Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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