Біля мерії Києва відбулись урочистості з нагоди відкриття Олімпіади в Токіо (фото)

На Олімпіаді, зокрема, 38 киян боротимуться за перемогу і нагороди в 14 видах спорту

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистому піднятті прапору Національного олімпійського комітету України біля будівлі Київської міської держадміністрації. Цю акцію присвятили відкриттю XXXII літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати наших спортсменів, які протягом п’яти років виборювали право представляти Україну на головних спортивних змаганнях світу. На цій Олімпіаді, зокрема, 38 киян боротимуться за перемогу і нагороди в 14 видах спорту», – зазначив Кличко.

За традицією, на церемонії були присутні відомі спортсмени, тренери, спортивна громадськість міста. Всі ті, хто любить спорт, хто здобував перемоги для України і продовжують робити все, аби цих перемог було ще більше.

Зокрема, в заході взяли участь заступник голови КМДА, бронзова призерка олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, олімпійський чемпіон з футболу Олексій Михайличенко, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, олімпійські чемпіони з фехтування Григорій Крісс та Яна Шемякіна, чемпіонка з легкої атлетики Інесса Кравец, срібна призерка олімпійських ігор з академічного веслування Світлана Мазій, бронзові призери Олімпійських ігор з гандболу Лариса Заспа та Олена Яценко, бронзова призерка олімпійських ігор з академічного веслування Тетяна Устюжаніна. А також виконавчий директор Київського міського відділення НОК України Ростислав Драпушко.

«Хочу побажати нашим спортсменам успіху і сили духу! Ви багато працювали і, переконаний, зможете показати високі результати! Головне – вірте в себе! Кияни і вся країна будуть вболівати і тримати кулаки за нові перемоги українських спортсменів. А нашим прославленим ветеранам спорту бажаю міцного здоров’я, енергії і дякую за ваші спортивні звершення на честь України!» – наголосив Кличко.

XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо (Японія) з 23 липня по 8 серпня. Україну на найголовнішому спортивному форумі представлятимуть 158 олімпійців.

Дивіться церемонію відкриття Олімпіади в Токіо.