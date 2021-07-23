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    Елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію

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    Ім'ям Іллі Ковтуна можуть зазвати елемент у гімнастиці - Елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію
    Ім'ям Іллі Ковтуна можуть зазвати елемент у гімнастиці
    Фото з відкритих джерел

    Ілля Ковтун подав заявку на виконання оригінальної вправи під час виступу на брусах

    Юний український гімнаст Ілля Ковтун став одним з чотирьох спортсменів, які подали заявки на виконання оригінальних елементів зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо. Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.

    Якщо спортсмену вдасться безпомилково виконати заявлений оригінальний елемент, він буде названий іменем спортсмена і внесений до правил.

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    Раніше ім’ям Ігоря Радівілова було названо опорний стрибок. Він зробив три оберти в повітрі складністю сім балів.

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    Теги: Олімпіада Ігор Радівілов Ілля Ковтун
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    Елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію