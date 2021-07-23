Елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію
Ілля Ковтун подав заявку на виконання оригінальної вправи під час виступу на брусах
Юний український гімнаст Ілля Ковтун став одним з чотирьох спортсменів, які подали заявки на виконання оригінальних елементів зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо. Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.
Якщо спортсмену вдасться безпомилково виконати заявлений оригінальний елемент, він буде названий іменем спортсмена і внесений до правил.
Раніше ім’ям Ігоря Радівілова було названо опорний стрибок. Він зробив три оберти в повітрі складністю сім балів.
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