Елемент українського гімнаста на Олімпіаді має стати іменним і увійти в історію

Ілля Ковтун подав заявку на виконання оригінальної вправи під час виступу на брусах

Юний український гімнаст Ілля Ковтун став одним з чотирьох спортсменів, які подали заявки на виконання оригінальних елементів зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо. Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.

Якщо спортсмену вдасться безпомилково виконати заявлений оригінальний елемент, він буде названий іменем спортсмена і внесений до правил.

Раніше ім’ям Ігоря Радівілова було названо опорний стрибок. Він зробив три оберти в повітрі складністю сім балів.