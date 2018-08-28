Біля метро «Дорогожичі», де місяць тому сталася смертельна ДТП, знову аварія (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ВІталій Мороз ДТП біля станції метро «Дорогожичі»

На перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги сталася ДТП за участю двох автомобілів

Сьогодні, 28 серпня, на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги біля станції метро «Дорогожичі» у Києві сталася ДТП.

Аварія сталася за участю двох автомобілів. Про це повідомивна своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Мороз.

Він нагадав, що місяць тому на цьому ж перехресті сталася схожа аварія.

«…Цього разу без жертв. Швидкість була меншою, подушки спрацювали, але обидві машини розвернуло добряче. Побачив вже результати», - написав Морозі.

Нагадаємо, 24 липня на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги сталася ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє постраждали.

Столична прокуратура оголосила підозру водію автомобіля Nissan, який біля метро «Дорогожичі» вчинив ДТП.

Дивіться відео смертельної ДТП на Дорогожичах.