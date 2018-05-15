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    Біля метро «Лісова» невідомі обстріляли автобус із людьми (відео)

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    Обстріляно автобус, який курсує за маршрутом Київ-Бровари

    У понеділок, 14 травня, пізно ввечері неподалік станції метро «Лісова» у Києві невідомі обстріляли пасажирський автобус. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

    Це сталося близько 23:00. Обстріляно автобус, який курсує за маршрутом Київ-Бровари.

    За словами свідків, невідомі обстріляли маршрутку або з пневматичного пістолета, або з Флобера.

    У салоні автобуса знаходилися люди. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

    У маршрутці розбито скло.

    Як повідомлялося, 14 травня на території промислової зони по вулиці Новопирогівській у Голосіївському районі Києва стався вибух.

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