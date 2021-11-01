Біля одного з посольств у Києві виявлено підозрілу коробку

Правоохоронці провели перевірку та жодних вибухонебезпечних речовин не виявили

У понеділок, 1 листопада, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля входу до приміщення посольства на вулиці Богдана Хмельницького виявили підозрілий предмет. Негайно на місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці огородили місце події та забезпечують недопущення до території сторонніх осіб.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень районного управління поліції.

Наразі правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Як відомо, на вулиці Богдана Хмельницького розташовані посольства Німеччини, Чехії, Польщі.

Як повідомлялося, днями до поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статися вибух. Правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Під час перевірки закладу будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявлено. Протягом години поліцейські встановили та затримали чоловіка, який здійснив хибний виклик.

28 жовтня до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. Поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці.

Під час перевірки не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання. Поліцейські знайшли зловмисника в сусідньому дворі, де він випивав із товаришем. Псевдомінером виявився киянин, 1977 року народження, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів



