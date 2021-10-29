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    Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)

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    За вказаною адресою негайно прибули поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, медики - Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)
    За вказаною адресою негайно прибули поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, медики
    Фото: Нацполіція

    Під час перевірки будинку поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей

    28 жовтня до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. За вказаною адресою негайно прибули профільні служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці. Також біля п’ятиповерхівки перебувала швидка медична допомога.

    Знайома правопорушника відчинила квартиру та правоохоронці негайно провели перевірку. Там не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання. Поліцейські розпочали пошуки зловмисника та вже через пів години знайшли його у сусідньому дворі, де він випивав із товаришем.

    Псевдомінером виявився киянин, 1977 року народження, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)
    Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)
    Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)
    Фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, днями до поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статися вибух. Правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Під час перевірки закладу будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявлено. Протягом години поліцейські встановили та затримали чоловіка, який здійснив хибний виклик.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал замінування кияни будинок
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    Киянин «замінував» власну квартиру, випиваючи у дворі з товаришем (фото)