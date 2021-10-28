Киянин замінував кінотеатр: із закладу евакуювали 300 осіб (фото)

41-річний місцевий мешканець вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування

Правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування кінотеатру

До поліції Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що у приміщенні кінотеатру на вулиці Костянтинівський має статися вибух. Для перевірки отриманої інформації на місце терміново вирушили поліцейські та профільні служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю правоохоронці евакуювали із закладу на безпечну відстань близько 300 осіб. Експерти-вибухотехніки разом із кінологами зі службовими собаками ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію, однак будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявили.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів протягом години поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив хибний виклик, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,64 проміле алкоголю у крові.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями Подільський районний суд Києва визначив покарання чоловіку, який «замінував» столичний кінотеатр.

Злочин стався у липні цього року. До столичної поліції звернувся адміністратор кінотеатру на вулиці Костянтинівській із повідомленням про замінування закладу. Правоохоронці та експерти-вибухотехніки, які виїхали на виклик, перевірили територію, але жодних небезпечних предметів не виявили.