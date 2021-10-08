Платежі столичних водіїв за парковку зросли у 17 разів

З липня цього року вартість 1 години паркування в центрі Києва становить 35 грн/год

З липня цього року вартість 1 години паркування в центрі Києва становить 35 грн/год

За місяць до бюджету Києва надійшло понад 2 млн грн платежів за паркування

У вересні столичні водії здійснили понад 21,7 тис. платежів за паркування, завдяки чому у бюджет громади надійшло 2,119 млн грн. Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов під час презентації концепції нової паркувальної політики міста, повідомляє пресслужба КМДА.

За його даними, це у 17 разів більше, ніж у вересні минулого року, коли до бюджету за паркування надійшло 119 тис. грн через 4,6 тис. оплат.

У липні цього року місто отримало 8 тисяч платежів за паркування на суму 783 тис. грн, а в серпні кількість платежів уже зросла до 13,6 тис. загальною сумою 1,49 млн грн. Для порівняння за аналогічний період минулого року: в липні 2020-го відбулося 4739 оплат на суму 127,1 тис. грн, у серпні – 4,5 тис. оплат на 119,6 тис. грн.

За словами заступника голови КМДА, це свідчить про те, що паркувальна політика Києва рухається у правильному напрямку.

«Затвердження нових паркувальних зон і тарифів, проведення спеціальних унікальних досліджень і виведення на ринок нових продуктів, безкомпромісна боротьба з паркувальною мафією та переведення оплати за паркування на виключно безготівкову форму дає нам можливість показати вам, що детінізація паркувального простору працює. Те, що роками існувало у напівкримінальному світі, зараз почало легально надходити у наш спільний міський бюджет», – зазначив Усов.

Посадовець також додав, що отримані від паркування кошти спрямовуються виключно на покращення транспортної інфраструктури міста та громадського транспорту.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Але, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує чималих грошей.