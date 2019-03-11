Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
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Розсилка
На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка»
Фото: Інформатор
Двірник виявив труп у підвалі підсобної прибудови
У понеділок, 11 березня, біля сміттєвих баків поблизу будинку на бульварі Тараса Шевченка, 46в двірник виявив бездиханне тіло чоловіка. Труп знаходився в підвалі підсобної прибудови.
Страшну знахідку виявив двірник близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.
На вигляд загиблому близько 40 років. Тіло сильно виснажене і встигло покритися трупними плямами, що свідчить про те, що труп пролежав у підвалі досить довгий час.
При собі у чоловіка, що помер, не було документів.
На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.
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