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    Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка

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    На місці працював екіпаж патрульної поліції і &laquo;швидка&raquo; - Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
    На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка»
    Фото: Інформатор

    Двірник виявив труп у підвалі підсобної прибудови

    У понеділок, 11 березня, біля сміттєвих баків поблизу будинку на бульварі Тараса Шевченка, 46в двірник виявив бездиханне тіло чоловіка. Труп знаходився в підвалі підсобної прибудови.

    Страшну знахідку виявив двірник близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

    На вигляд загиблому близько 40 років. Тіло сильно виснажене і встигло покритися трупними плямами, що свідчить про те, що труп пролежав у підвалі досить довгий час.

    При собі у чоловіка, що помер, не було документів.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.

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    Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
    Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
    Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
    Біля сміттєвих баків у центрі Києва виявили тіло чоловіка
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 10 березня у Львові в ліфті будинку виявили тіло невідомого чоловіка.

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