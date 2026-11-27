У столиці розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі. Її висота становитиме 16 метрів, а завершити роботи планують до 4 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Святкова локація традиційно запрацює в День святого Миколая – 6 грудня. Водночас масових заходів на Софійській площі не проводитимуть.

За словами міського голови, ялинку встановлюють з ініціативи представників бізнесу. Організатор власним коштом забезпечить монтаж, оформлення, обслуговування та утримання локації – фінансування з міського бюджету на це не передбачене.

Цьогорічна концепція має назву «Світло всередині». Вона передбачає оздоблення не лише зовнішньої частини ялинки, а й простору всередині неї. Крім того, на площі облаштують ярмарковий будиночок і дитячий паровоз.

Концепція цієї зими –«Світло всередині» інфографіка: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, з 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. За даними КМДА, цьогоріч планують облаштувати сезонні ярмарки за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста.

Раніше «Главком» писав, що українські магазини вже почали активно готуватися до зимових свят. Наприкінці жовтня на полицях торговельних мереж з'явилися новорічні подарунки, шоколадні фігурки, святкові набори цукерок та інші тематичні солодощі. Кореспондент «Главкома» зафіксував новорічний асортимент у магазинах «АТБ», Roshen та «Епіцентр» 26 жовтня 2026 року.