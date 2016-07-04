Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік
- Сьогодні, 11:27
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У Дарницькому районі посеред вулиці лежить труп
Сьогодні зранку на вулиці Попудренка біля входу на станцію метро «Дарниця» помер чоловік. Його тіло лежить поблизу МАФів, передає кореспондент «Главкома».
Місце трагедії огороджено стрічкою, поблизу стоять дві поліцейські автівки із патрульними. Машини швидкої допомоги немає.
Наразі причина загибелі людини невідома.
Як повідомлялось, 19 січня на Подолі, біля станції метро «Контрактова площа», померла людина.
23 листопада близько опівдня на вулиці Інститутській у Києві, майже навпроти Національного банку, помер літній чоловік.