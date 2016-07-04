  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік

    У Дарницькому районі посеред вулиці лежить труп
    Сьогодні зранку на вулиці Попудренка біля входу на станцію метро «Дарниця» помер чоловік. Його тіло лежить поблизу МАФів, передає кореспондент «Главкома». Місце трагедії огороджено стрічкою, поблизу стоять дві поліцейські автівки із патрульними. Машини швидкої допомоги немає. [GALLERY_BLOCK] Наразі причина загибелі
    • Сьогодні, 11:27
    • Розсилка

    У Дарницькому районі посеред вулиці лежить труп

    Сьогодні зранку на вулиці Попудренка біля входу на станцію метро «Дарниця» помер чоловік. Його тіло лежить поблизу МАФів, передає кореспондент «Главкома».

    Місце трагедії огороджено стрічкою, поблизу стоять дві поліцейські автівки із патрульними. Машини швидкої допомоги немає.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік
    Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік
    Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік
    Біля станції метро «Дарниця» помер чоловік

    Наразі причина загибелі людини невідома.

    Як повідомлялось, 19 січня на Подолі, біля станції метро «Контрактова площа», померла людина.

    23 листопада близько опівдня на вулиці Інститутській у Києві, майже навпроти Національного банку, помер літній чоловік.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ