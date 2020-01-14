Поліція стягує сили до Ради: мітингувальники перекрили дороги (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітингувальники перекрили вулиці в центрі Києва Фото: Інформатор

Сьогодні відновлюються засідання Верховної Ради

Сьогодні, 14 січня, у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Інформатор повідомляє, що вранці мітингувальники перекрили вулицю Грушевського і Шовковичну. Учасники акції вимагають переглянути умови відкриття ринку землі.

Як повідомлялося, сьогодні під Конституційним судом проходить пікет щодо законності запровадження обігу землі без референдуму.

Аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Після запуску ринку землі в Україні, згідно з документом, купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.

Як відомо, у вівторок, 14 січня, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.



