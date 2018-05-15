Близько третини транспортного парку Києва потребує капітального ремонту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

генеральний директор КП «Київпастранс» заявив, що підвищення тарифів уникнути неможливо

Важлива складова повноцінної роботи наземного громадського транспорту – вчасний ремонт та належне утримання рухомого складу. Однак близько третини всього транспортного парку столиці потребує сьогодні капітального ремонту. Про це заявив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко під час прес-брифінгу щодо перегляду діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

«Згідно з підрахунками наших економістів, ми не зможемо уникнути збільшення тарифу, адже головними цілями діяльності нашого підприємства є безпечні та комфортні перевезення пасажирів. А це потребує належного утримання та оновлення рухомого складу, що вимагає додаткових коштів», – зазначив керівник КП «Київпастранс».

Він додав, що за останній рік стрімко зросла вартість основних показників, які формують собівартість перевезення. Тож економічно обґрунтований тариф на 2018 рік складає 8,77 грн на проїзд трамваєм, тролейбусом, автобусом та 15,47 грн на проїзд міською електричкою.

«Підвищення тарифів на електроенергію призвело до зростання витрат на електроенергію в 1,16 рази. Стрімке зростання цін на дизпаливо в 1,24 рази, а також зростання цін на основні матеріали, запасні частини та комплектуючі, необхідні для утримання та ремонту рухомого складу, не могли не позначитись на формуванні тарифу на проїзд», – зазначив Левченко.

Очільник «Київпастрансу» наголосив і на необхідності підвищення заробітної плати працівникам підприємства, яка наразі не є конкурентоспроможною та в 1,6 рази менша за середню зарплатню у Києві, що призвело до браку професійних кадрів.

«Станом на травень недокомплект водіїв транспорту у звичайному режимі руху становить більш ніж 700 осіб! А плинність кадрів негативно впливає на роботу підприємства та роботу транспорту загалом», – підсумував Левченко.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.