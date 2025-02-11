Богуславська лікарня тимчасово припинила планову госпіталізацію через грип і ГРВІ

Поліклінічне відділення лікарні працює в штатному режимі із дотримання маскового режиму

У Богуславській центральній лікарні тимчасово зупинено планову госпіталізацію пацієнтів у стаціонарні відділення. Це рішення ухвалили через зростання рівня захворюваності на грип і ГРВІ та запровадження карантину в медзакладі. Про це повідомила пресслужба Богуславської міської ради.

«З 08.00 10 лютого 2025 року планова госпіталізація пацієнтів у стаціонарні відділення закладу тимчасово припинена у зв’язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип і ГРВІ та введенням карантину в медустанові», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліклінічне відділення лікарні працює в штатному режимі із дотримання маскового режиму.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ нагадали, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, з початку 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу. Про це повідомив Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ігор Матковський зауважив, що Центр контролю і профілактики хвороб також відслідковує стічні води на Covid-19 і грип у двох точках – Вінниці та Калинівці. Вперше у цьому році виявлено залишки вірусу грипу в стічних водах.

До слова, майже 140 тис. мешканців Тайваню звернулися до лікарень у зв'язку з грипом минулого тижня, що стало рекордним показником для цього ж періоду за минулі 10 років. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) острова. Домінуючим штамом на острові залишається H1N1, також відомий як свинячий грип. Поточний сезон грипу на Тайвані розпочався 1 жовтня 2024 року, з того часу було зареєстровано 461 випадок серйозних ускладнень, а також 101 летальний випадок. Лікарі закликають мешканців щепитися проти грипу якнайшвидше.