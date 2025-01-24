На Вінниччині зафіксовано грип, який спричинив пандемію у 2009 році

Вперше у цьому році виявлено залишки вірусу грипу в стічних водах Вінниці

З початку 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу. Про це повідомив Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, пише Vinnitsa.info

«На сьогодні ми детектували 25 різних вірусів. Серед них 11 випадків грипу В (44%), три випадки грипу А (12%), який був пандемічний у 2009 році. Це вірус, який давав пандемічні розповсюдження на території Вінницької області та України, давав значні ускладнення, в тому числі були летальні випадки. Також п'ять випадків респітаторно-синцитіального вірусу, аденовірус – два, риновірус, два випадки метапневмовірусу виявлено вже в цьому році.

Це говорить про те, що віруси різні, вони можуть поєднуватись. У нас було два, чи три випадки, де в однієї і тієї ж людини виявлялось два різні віруси. Це ускладнює перебіг захворювання», – зазначив директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Ігор Матковський зауважив, що Центр контролю і профілактики хвороб також відслідковує стічні води на Covid-19 і грип у двох точках – Вінниці та Калинівці. Вперше у цьому році виявлено залишки вірусу грипу в стічних водах.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 13 до 19 січня, в Україні захворіли 106 639 людей на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Так, у 341 дорослого і 31 дитини лікарі діагностували Covid-19. До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та Covid-19 потрапили 1411 дорослих і 1873 дитини.