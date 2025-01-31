Зниклу на Київщині школярку шукали за допомогою службових собак

Дівчинка образилася на докори дорослих, а тому після школи не пішла додому, а блукала округою

Подія сталася днями в одному з населених пунктів Київщини. Батьки не дочекалися доньки зі школи та забили на сполох. Про це розповіли у Кінологічному центрі поліції у Київській області.

Спочатку родичі були переконані, що дівчинка повернеться після того, як прогуляється з однолітками. Але коли почало темніти, зателефонували її однокласникам і з’ясували, що всі вони вже вдома. Спочатку рідні шукали зниклу самостійно, але марно, дитину після школи ніхто не бачив.

Батьки звернулися до правоохоронців. До пошуків долучилися два розрахунки зі службовими собаками – кінолог Микола з німецькою вівчаркою Некстом та кінологиня Катерина з бельгійською вівчаркою Вайдою. Після тривалих пошуків спільними зусиллями дитину вдалося відшукати та повернути додому неушкодженою.

До пошуків долучилися два розрахунки зі службовими собаками – кінолог Микола з німецькою вівчаркою Некстом та кінологиня Катерина з бельгійською вівчаркою Вайдою фото: кінологічний центр поліції в Київській області, Facebook

Як з’ясувалось, дівчинка образилася на докори дорослих, а тому після школи не пішла додому, а блукала округою.

Нагадаємо, поліцейські-кінологи зі Сполучених Штатів Америки передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак.

До слова, на інспекторку кінологічної групи прикордонного відділу «Вилок» склали адмінпротокол за смерть службової вівчарки від теплового удару. Прикордонницю звинуватили у тому, що вона залишила тварину без догляду, не створивши належних умов для неї у спекотну частину доби, внаслідок чого вівчарка загинула. Відповідно до ветеринарного висновку, причиною загибелі службової собаки Луни став тепловий удар.