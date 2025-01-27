У Дмитрівці сова залетіла у камін приватного будинку (фото)

Господарі будинку спочатку хотіли самі витягти сову, проте, побачивши її кігті, вирішили не ризикувати та зателефонували рятувальникам

Непрохану «гостю» швидко вдалося дістати, хоча технічно це було досить складно, враховуючи великий розмір птаха

У селі Дмитрівка Бучанського району сова залетіла у димохід будинку та застрягла у каміні. Як розповіли у Команді порятунку тварин, коли чимала пташка зрозуміла, що не може вибратися, вона вмостилась у найбільш зручному місці та чекала на допомогу.

Господарі будинку спочатку хотіли самі витягти сову, проте, побачивши її кігті, вирішили не ризикувати та зателефонували рятувальникам.

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

«Хепіенд не забарився – пані сову швидко дістали, хоча технічно це було досить складно, враховуючи великий розмір птаха, та доправили на огляд до ветеринарного орнітолога», – повідомили рятувальники.

Після обстеження сова поїхала на лікування та реабілітацію в «Садибу Нюшанік».

Жителів області, які мають камін або піч, закликають обладнати димоходи та витяжки захисними конструкціями, щоб такі «сюрпризи» їх не спіткали.

Нагадаємо, ветеринари в турецькому місті Стамбулі врятували цуценя, яке в зубах принесла до їхньої клініки бездомна собака. У районі Бейлікдюзю очевидці були зворушені моментом, який потрапив на камеру відеоспостереження. Собака тримала у зубах вмираюче цуценя і всім виглядом подавала людям сигнал про допомогу. Як розповіли ветеринари, цуценя було у вкрай тяжкому стані, а його серце ледь билося. Було ухвалено рішення відразу ж помістити його у відділення реанімації. Собака, за словами власника ветеринарної клініки Батуралпа Огана, народила незадовго до цього, проте вижили лише двоє цуценят.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді рятувальники визволили котика, який провів там майже добу. Неймовірно, але тварина залишилася неушкодженою. Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо кликати її до кімнати, яка в результаті обстрілу не постраждала. Рятувальники передали кошеня власниці, яка була безмежно вдячна за порятунок свого пухнастого героя.