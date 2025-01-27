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У Києві за тиждень від ускладнень грипу померли четверо людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві за тиждень від ускладнень грипу померли четверо людей
Найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація
фото: КМДА

До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 204 особи, зокрема 147 дітей

У столиці за четвертий тиждень 2025 року зареєстровано 9 424 нові випадки захворювання на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію, зокрема на Covid-19. Про це повідомили у державній установі ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності у 2,5 раза нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 319,2.

Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 19,5% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 4 169 на 5 535 (зростання на 32,8%). А рівень захворювання дорослих змінився із 3 716 на 3 889 (зростання на 4,7%).

Діти становлять 58,7% від загальної кількості, на попередньому тижні – 52,9%. Захворюваність серед школярів зросла на 40,9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 2 873 випадки.

Порівняно з попереднім тижнем відмічається зниження госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 204 особи, зокрема 147 дітей.

Також на Covid-19 захворіли 38 осіб, зокрема двоє дітей до 17 років. Госпіталізували сімох осіб, серед яких одну дитину. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувала одна доросла особа, хвора на Covid-19.

Протягом звітного тижня зареєстровано один летальний випадок від ускладнень Covid-19 та чотири випадки – від грипу.

Нагадуємо, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація

Паніше повідомлялося, що з 13 до 19 січня в Україні захворіли 106 639 людей на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та Covid-19.

Так, у 341 дорослого і 31 дитини лікарі діагностували Covid-19. До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та Covid-19 потрапили 1411 дорослих і 1873 дитини. Унаслідок ускладнень від грипу померли двоє людей – у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Крім того, відомо про пʼять летальних випадків через ускладнення Covid-19. Як зазначає відомство, профілактичних щеплень у померлих не було. Незначне перевищення епідпорогу зберігається лише в Тернопільській області, однак у 16 регіонах циркулюють віруси грипу А та В.

До слова, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Як повідомлялося раніше, в Україні від початку сезону було зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу. Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Орієнтовний інкубаційний період – від трьох до шести днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. ЄС заявив, що теж поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини у масштабі пандемії.

Теги: Київ грип вакцинація населення

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