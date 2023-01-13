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Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину
Поки що немає конкретної інформації про дату візиту
фото: Adam Guz

Джонсон хоче продемонструвати свою публічну підтримку України у боротьбі з російськими агресорами

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує подорож до України, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Guardian.

Колишній прем'єр сказав друзям, що має намір найближчими місяцями вирушити до Києва, щоб продемонструвати свою публічну підтримку України у боротьбі з російськими агресорами. Українські джерела також повідомили, що Джонсон мав намір приїхати до Києва, але вони поки що не мають конкретної інформації про дати.

Джонсон, як колишній прем'єр-міністр, отримає фінансований платниками податків захист безпеки під час закордонних поїздок на основі оцінки потенційної загрози. Очікується, що українці також забезпечать безпеку, як і з усіма іноземними високопосадовцями.

Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету Палати громад з оборони, попередив Джонсона, що він не повинен втручатися в офіційні відносини між двома країнами.

«Звичайно, Київ буде радий будь-якому високопоставленому гостю із Заходу, не в останню чергу колишньому прем'єр-міністру, який із самого початку був піонером у військовій допомозі Україні. Але Борис не повинен заважати обміну повідомленнями чи офіційним каналам зв'язку між Лондоном та Києвом», – відзначив Еллвуд.

Інший депутат-консерватор припустив, що подорож Джонсона до Києва стане гарною рекламою для його міжнародних виступів. Протягом перших чотирьох місяців після свого перебування на посаді він заробив понад £1 млн, виступивши з чотирма промовами.

Запланована подорож стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Він вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.

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Теги: війна Велика Британія Україна Борис Джонсон

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