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  4. «Бориспіль» потрапив до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи
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    Новини

    «Бориспіль» потрапив до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

    Бориспільський аеропорт&nbsp;&ndash; один з найкращих у Східній Європі - «Бориспіль» потрапив до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи
    Бориспільський аеропорт – один з найкращих у Східній Європі
    фото: kbp.aero

    Рейтинг встановлений компанією, яка вивчає якість обслуговування аеропортів і авіакомпаній світу з 1989

    Британська консалтингова компанія Skytrax представила переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2022 за результатами опитування пасажирів. До десятки найкращих увійшли аеропорти Батумі, Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, київський аеропорт «Бориспіль», аеропорти Белграда, Братислави та Загреба, повідомляє пресслужба летовища.

    Рейтинг Skytrax

    Рейтинг Skytrax

    Skytrax є впливовою британською консультаційною компанією, що з 1989 року оцінює та вивчає якість обслуговування аеропортів і авіакомпаній світу. World Airport Awards вручається за результатами опитування більше 13 мільйонів пасажирів у 550 аеропортах світу.

    «Особливість міжнародного авіціаційного рейтнігу Skytrax – у його тісній комунікації з пасажирами всього світу. Факт того, що Міжнародний аеропорт «Бориспіль» увійшов до десятки найкращих аеропортів, демонструє його стандарти роботи з пасажирами для забезпечення їх комфорту та безпеки. Війна раптово зупинила роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашу впевненість у перемозі України, її мирний та незалежний розвиток. Віру в майбутнє головних повітряних воріт країни – Міжнародного аеропорту «Бориспіль», – впевнений генеральний директор летовища Олексій Дубревський.

    Нагадаємо, що за результатами роботи у 2021 році Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 9 433 000 пасажирів, 75 854 рейсів (з них 64 507 – міжнародних, 11 347 – внутрішніх), 117 напрямків (12 з них нових). Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли 45 675 тонн. минулого року вперше в історії.

    Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» призупинив роботу через війну.

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    Теги: росія окупанти Аеропорт Бориспіль війна рейтинг аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    «Бориспіль» потрапив до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи