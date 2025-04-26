Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі

«Вони схожі на сповідника та грішника, тільки ми не можемо розрізнити, хто з них хто», – ідеться в аналізі

Президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський зустрілися в Римі перед похоронами Папи Франциска. Це була напружена зустріч, адже попередня завершилася публічним скандалом в Овальному кабінеті Білого дому. Як інформує «Главком», про це повідомляє британський телеканал Sky News. Журналісти проаналізували оприлюднені світлини спілкування президентів.

Лідери США і України сиділи один навпроти одного на окремих кріслах. На фото Дональд Трамп і Володимир Зеленський з руками на колінах обмінюються поглядами. В іншому кадрі Зеленський, здається, сперечається з американським президентом. Кадри передають напругу в їхній взаємодії.

«Вони схожі на сповідника та грішника, тільки ми не можемо розрізнити, хто з них хто», – ідеться в аналізі.

Зміст розмови залишається невідомим. Проте Зеленський не міг не пам'ятати, що Трамп цього тижня оголосив про умови мирної угоди, які передбачають значні поступки Україні. Дональд Трамп запропонував Києву і Москві план, що, за оцінками аналітиків, виглядає надзвичайно вигідним для Росії. Україна має віддати Росії захоплені території, остаточно погодитися з втратою Криму, а також допустити розподіл своїх природних ресурсів на користь США.

Після зустрічі Зеленський заявив: «Це була хороша зустріч, яка може стати історичною, якщо ми разом досягнемо результату».

За словами Зеленського, обговорювали питання безпеки України, необхідність повного і безумовного припинення вогню, а також перспективу тривалого миру, який унеможливить нову війну.

Мирна пропозиція Трампа передбачає лише розмиті гарантії безпеки для України з боку інших держав, без залучення США та без перспективи вступу України до НАТО.

Союзники України уважно спостерігають за розвитком ситуації. Вони очікують, чи буде Трамп чинити тиск на Володимира Путіна або, у разі провалу домовленостей, звинуватить Київ і почне шукати зближення з Москвою.

«Якщо він це зробить, роль Америки як гаранта міжнародної безпеки закінчиться. Це може бути тиждень, коли ми побачимо похорон світового порядку, яким ми його знаємо з часів Другої світової війни, як похорон Папи Римського сьогодні», – підсумувало видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

У Білому домі прокоментували зустріч лідерів: «Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч», – заявили у Білому домі.

Також президенти домовилися продовжити зустріч після поховання.

Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

Раніше очільник США Дональд Трамп анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». А також наголосив, що обидві сторони дуже близькі до укладення мирної угоди.

«Тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити це. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!», – написав він.