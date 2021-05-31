У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений

Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена» для затримання зловмисника

Сьогодні, 31 травня, на вулиці Глазунова в Печерському районі Києва між чоловіками стався конфлікт, під час якого один із учасників здійснив декілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці працює слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції.

Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація.

Водночас Цензор.НЕТ повідомляє, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі.

Невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

25 травня ввечері на вулиці Стеценка в Києві чотири екіпажі поліції зупинили автомобіль КІА, гонитва за яким була через шість районів столиці. За попередньою інформацією, на ВДНГ відбулась стрілянина між КІА та автомобілем Audi.

У квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.