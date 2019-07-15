Брудна виборча кампанія: поліція Київщини оголосила підозру кандидату в нардепи



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Кандидат в депутати дав покази слідчому Фото: Нацполіція

Кандидату в депутати світить до трьох років позбавлення волі

Поліція Білоцерківщини задокументувала факт використання під час агітації одним з кандидатів у народні депутати графічних елементів, зовні схожих на офіційну символіку однієї з політичних партій.

За матеріалами перевірки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські неодноразово викликали кандидата в нардепи до поліції для дачі показів в якості свідка. Однак до поліції він не з’являвся та на виклики не реагував. Згодом, слідчий звернувся до суду про примусову доставку чоловіка до правоохоронного органу. Коли оголошували ухвалу суду, кандидат відмовився її отримувати.

Після попередження припинити вчиняти протиправні дії кандидату зачитали ухвалу та запросили до відділу поліції, де він надав покази слідчому.

Наразі кандидату в народні обранці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.

Як повідомляла поліція Київщини, найбільше протиправних фактів, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України, зареєстровано у Білоцерківському, Броварському та Києво-Святошинському районах.