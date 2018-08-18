Будівельний конфлікт у Вишневому: поліція затримала молодика, який бив поліцейських



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Затриманий

Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі

Поліція Київщини затримала молодика, який наносив тілесні ушкодження працівникам поліції під час мітингу активістів щодо забудови у Вишневому. Про це інформує прес-служба МВС.

Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

18-річного киянина затримали у селі Софіївська Борщагівка. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання та надає покази. Відомо, що раніше підозрюваний притягався до кримінальної відповідальності за блокування руху.

Під час сутичок між охоронцями будівництва та активістами постраждали троє поліцейських.

Нагадаємо, 16 серпня, люди спалили паркан навколо будівництва нової багатоповерхівки. Відбувались сутички.

У Вишневому Києво-Святошинського району на Київщині (передмістя столиці) побили активіста Ігоря Гришачова.



