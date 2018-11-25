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    Будівельний кран перекинувся у столиці (фото)

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    <p>Інцидент стався біля станції метрополітену &laquo;Славутич&raquo;.</p> - Будівельний кран перекинувся у столиці (фото)

    Інцидент стався біля станції метрополітену «Славутич».

    Підтверджених даних щодо жертв чи постраждалих немає

    У Києві на будівництві перекинувся будівельний кран. Про це інформується у пабліку «Садове місто на Осокорках» у Facebook.

    Користувачі уточнили, що інцидент стався біля станції метрополітену «Славутич».

    Підтверджених даних щодо жертв чи постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Горішніх Плавнях Полтавської області у середу, 21 листопада, на території місцевого підприємства під час виконання робіт загинула 54-річна жінка.

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