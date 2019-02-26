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    Будівлю київського фунікулера відремонтують за 60 млн грн

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    Київський фунікулер - Будівлю київського фунікулера відремонтують за 60 млн грн
    Київський фунікулер
    Фото: Главком

    Планується ремонт верхньої і нижньої станцій, рейок, укріплення схилів

    Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на реставрацію будівлі київського фунікулера з пристосуванням до сучасних умов.

    Інформація про тендер опублікована на порталі держзакупівель ProZorro.

    У технічній документації сказано, що під час проведення робіт у фунікулері будуть відремонтовані верхня і нижня станція, рейки, укріплені схили. Також будуть встановлені пандуси для маломобільних груп населення.

    Очікувана вартість проекту становить 60,694 млн грн.

    Тендерні пропозиції можна подавати до 12 березня, а сам аукціон має відбутися 13 березня цього року.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

    Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.

    11 листопада 2018 року фунікулер зламався під час руху. Людям, які перебували в поїзді, довелося вийти з нього і по рейках спуститися вниз до Поштової площі. Фунікулер піднімався вгору до Володимирської гірки. Він зупинився на виїзді з тунелю і не зміг рухатися далі.

    Джерело: 44.ua

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