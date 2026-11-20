У Києві після масованої ракетної атаки РФ сьогодні, 20 листопада, обмежено рух Південним мостом – переправою наразі можна скористатися лише у напрямку з лівого берега на правий. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці подій.

За словами кореспондента, транспорту та пішоходів на мосту зараз небагато. Оскільки рух у бік лівого берега перекритий, кияни змушені перетинати Дніпро пішки або на електросамокатах.

Заторів у районі Південного мосту не спостерігається фото: Данило Муринський/glavcom.ua

У напрямку правого берега проїзд відкритий для легкових автомобілів та громадського транспорту – мостом курсують автобуси.

Ділянку біля Південного мосту після російської атаки огородили сигнальною стрічкою фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Частину проїжджої частини мосту відгородили спеціальними щитами, там вже працюють комунальні служби.

Раніше у КМДА повідомили, що Південний міст відкритий лише для руху з лівого берега на правий: проїхати можуть автівки масою до 10 тонн і громадський транспорт до 18 тонн. Рух Дарницьким мостом столиці також обмежений, а проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом тимчасово закрили.

Нагадаємо, внаслідок балістичної атаки на Київ 20 листопада пошкоджень зазнали одразу три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Це вже друга атака на київські мости за останні три дні: у вівторок, 17 листопада, російські війська пошкодили Північний та Південний мости, що суттєво ускладнило пересування містом.

Крім того, через нічну атаку на столицю загинули троє людей (серед них – двоє працівників «Київводоканалу»), ще 11 мешканців дістали поранення. У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом та водопостачанням.