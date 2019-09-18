У Києві інвестори вимагають завершення будівництва проблемних довгобудів



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Організатором акції виступає громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвесторів новобудов»

В акції беруть участь близько 100 осіб

У Києві від будівлі столичної мерії розпочалася хода інвесторів новобудов, які вимагають завершення будівництва проблемних довгобудів та введення в експлуатацію придбаного ними житла.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що в акції беруть участь близько 100 осіб.

Організатором акції виступає громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвесторів новобудов».

«Учасники акції вимагають від мера міста Києва Віталія Кличка створити постійно діючу комісію при КМДА із залученням представників Міністерства розвитку громад і територій України, що займатиметься вирішенням питань щодо завершення будівництва довгобудів», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією організаторів, в Україні налічується близько 150 тисяч вкладників, які не отримали придбане житло, 30 тисяч з них інвестували в київські новобудови.

Серед учасників ходи присутні, зокрема, інвестори мікрорайону Благодатний (м. Ірпінь), ЖК «Приозерний», ЖК «Еврика» та інших житлових комплексів, будівництво яких було призупинено або які не були здані в експлуатацію.

Від будівлі КМДА колона учасників вирушила до будівлі Кабінету міністрів України, після чого хода буде завершена під Офісом президента.